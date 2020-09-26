Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 410/2020 об объявлении в Украине для траура 26 сентября.

"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура", - указывается в тексте документа, обнародованном на сайте президента.