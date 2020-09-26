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01:36 26.09.2020

ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации

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ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации

Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы под Чугуевом, за помощью в сборе информации, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227. Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производству в порядке, установленном УПК Украины", – говорится в обращении, размещенном на телеграм-канале Бюро в ночь на субботу.

Как сообщалось, вечером 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области упал военный самолет АН-26.

По предварительной информации Офиса генерального прокурора Украины в результате авиакатастрофы погибло 25 человек из 27 находившихся на борту. Два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы.

По данному факту Офисом генпрокурора начато уголовное дело по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) УК Украины.

Теги: #гбр #обращение #авиакатастрофа
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