События

21:47 25.09.2020

Под Чугуевом упал самолет, есть погибшие - глава ОГА

1 мин читать
Под Чугуевом упал самолет, есть погибшие - глава ОГА

Под Чугуевом (Харьковская область) упал самолет, есть погибшие.

"Под Чугуевом упал самолет, есть погибшие... Есть те, кто выжил", - написал в своем телеграм-канале в пятницу вечером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Он сообщил, что немедленно выезжает на место происшествия.

Он также пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена помощь.

Как сообщалось, ранее источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту Интерфакс-Украина, что под Чугуевом упал и загорелся самолет АН-26.

"По всей видимости (пилот - ИФ) принял дорогу за посадочную полосу. На борту могли находиться курсанты (до 30 человек)", - сказал источник.

В свою очередь, информацию о погибших и пострадавших также подтвердили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", – сказано в сообщении на странице Командования в Фейсбуке в пятницу вечером.

Теги: #жертвы #чугуев #харьковская #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:50 25.09.2020
Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой самолета ВСУ

Зеленский в субботу поедет в Харьковскую область в связи с катастрофой самолета ВСУ

22:41 25.09.2020
Порошенко соболезнует погибшим в катастрофе под Харьковом

Порошенко соболезнует погибшим в катастрофе под Харьковом

22:34 25.09.2020
Создается госкомиссия для выяснения всех обстоятельств катастрофы самолета ВСУ под Чугуевом, ее возглавит – вице-премьер Уруский

Создается госкомиссия для выяснения всех обстоятельств катастрофы самолета ВСУ под Чугуевом, ее возглавит – вице-премьер Уруский

22:22 25.09.2020
На борту разбившегося самолета АН-26 было 28 человек

На борту разбившегося самолета АН-26 было 28 человек

21:36 25.09.2020
Под Чугуевом упал и загорелся АН-26

Под Чугуевом упал и загорелся АН-26

03:28 25.09.2020
В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

В Харькове на пожаре двухэтажного жилого здания погибли два человека

02:30 23.09.2020
Глава ОГА: Буковина - вторая по числу смертей от коронавируса

Глава ОГА: Буковина - вторая по числу смертей от коронавируса

07:32 19.09.2020
Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате ДТП в Черновицкой области

02:17 12.09.2020
Жители Горобьевки, оставшиеся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве, получили новые паспорта

Жители Горобьевки, оставшиеся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве, получили новые паспорта

11:41 11.09.2020
В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

В Киевской области в ночь на пятницу произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек и 20 пострадали – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Под Чугуевом упал и загорелся АН-26

Татьяне Черновол сменили меру пресечения на обязательство, в частности, не общаться с нардепом Яценко

Госпитализация больных COVID-19 резко выросла после периода стабилизации

В ОРДЛО незаконно удерживается 235 украинцев – Денисова

Во Львовской области прекратили деятельность конвертационного центра, через который провели 350 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве подготовлено 2 тыс. 200 мест в больницах для больных на Covid-19

Харьковский горизбирком зарегистрировал 15 кандидатов на пост городского головы, в том числе нынешнего и бывшего

Мининформ Беларуси добивается через суд лишения белорусского портала tut.by статуса СМИ

Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой оштрафована за неповиновение требованиям сотрудников милиции

Число смертей от COVID-19 может увеличиться в два раза до старта массового использования вакцины – ВОЗ

Татьяне Черновол сменили меру пресечения на обязательство, в частности, не общаться с нардепом Яценко

Общее число заразившихся COVID-19 в Молдове приближается к 50 тыс. – Минздрав

Госпитализация больных COVID-19 резко выросла после периода стабилизации

В ОРДЛО незаконно удерживается 235 украинцев – Денисова

Венедиктова обсудила с международными партнерами проведение конкурса на руководителя САП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА