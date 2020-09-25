Под Чугуевом упал самолет, есть погибшие - глава ОГА

Под Чугуевом (Харьковская область) упал самолет, есть погибшие.

"Под Чугуевом упал самолет, есть погибшие... Есть те, кто выжил", - написал в своем телеграм-канале в пятницу вечером глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Он сообщил, что немедленно выезжает на место происшествия.

Он также пообещал, что всем пострадавшим будет предоставлена помощь.

Как сообщалось, ранее источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту Интерфакс-Украина, что под Чугуевом упал и загорелся самолет АН-26.

"По всей видимости (пилот - ИФ) принял дорогу за посадочную полосу. На борту могли находиться курсанты (до 30 человек)", - сказал источник.

В свою очередь, информацию о погибших и пострадавших также подтвердили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных сил ВС Украины. Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", – сказано в сообщении на странице Командования в Фейсбуке в пятницу вечером.