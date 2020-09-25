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15:22 25.09.2020

Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

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Во временно оккупированном Крыму силовики РФ задержали 22-летнего жителя Одесской области – прокуратура АРК

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г.Севастополя начато уголовное производство по факту незаконного задержания жителя Одесской области на территории временно оккупированного полуострова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, уголовное производство начато по факту незаконного задержания на территории оккупированного полуострова 22-летнего жителя Одесской области (ч.2 ст.146 УК Украины).

"Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, и 22 сентября парень был задержан оккупантами в г.Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове", - сказано в сообщении.

Задержанного доставили в г.Симферополь, где незаконно созданный "Киевский районный суд г. Симферополя" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги: #крым #украинец #задержание
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