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15:14 25.09.2020

Страны-соседи Украины, помимо Венгрии и Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

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Страны-соседи Украины, помимо Венгрии и Молдовы, в "зеленой" зоне по COVID-19 – данные Минздрава

Страны-соседи Украины, за исключением Венгрии и Молдовы, вошли в "зеленую" зону по распространению COVID-19, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения по состоянию на 25 сентября.

В "красную" зону вошли страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (109,5). Всего - 50 стран.

В "красную" зону, по-прежнему, входит Венгрия (117,5) и Молдова (175,3 на 100 тыс.).

Среди стран "красной" зоны также Франция, Испания, Черногория, США, Израиль, Чехия, Нидерланды.

В страны "зеленой" зоны включены, в частности, Индия, Австрия, Бельгия, Италия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Болгария и Греция.

Из ближайших соседей Украины в "зеленую" зону входит Беларусь (31,3 на 100 тыс.), Польша (25,6 на 100 тыс.), Словакия (43,7 на 100 тыс.), РФ (59,3 на 100 тыс.) и Румыния (93,3 на 100 тыс.).

Теги: #коронавирус #минздрав
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