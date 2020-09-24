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17:33 24.09.2020

Визит Зеленского в Беларусь в октябре для участия в Форуме регионов отменен

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Визит Зеленского в Беларусь в октябре для участия в Форуме регионов отменен

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в октябре в Беларусь для участия в Третьем форуме регионов Украины и Беларуси, который планировался в г.Гродно 8-9 октября.

"Действительно визит президента Украины в Беларусь, который планировался в октябре, был отменен. Вопросы с проведением Форума регионов зависят от очень многих факторов", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Ранее посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г.Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

Теги: #зеленский #форум #беларусь
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