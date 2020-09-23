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09:11 23.09.2020

Суд в Минске вынес приговор по делу о нападении на гитариста группы "Ляпис Трубецкой"

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Суд в Минске вынес приговор по делу о нападении на гитариста группы "Ляпис Трубецкой"

Суд Московского района Минска вынес приговор по делу о нападении на гитариста, одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко, в результате которого он умер спустя полгода, не приходя в сознание.

"Обвиняемый мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.144 УК) и краже (ч. 2 ст. 205 УК). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима", - говорится в сообщении помощника председателя Минского городского суда Надежды Антоник в Facebook во вторник.

Установлено, что обвиняемый поздним вечером 6 июня 2019 года напал на улице Солтыса в Минске на Владыко, несколько раз ударил его. Тот упал и получил "тяжкие телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую по неосторожности его смерть".

Затем мужчина "похитил у находившегося в беспомощном состоянии Владыко принадлежащее ему имущество на общую сумму не менее Br124".

Как сообщалось, Владыко, не приходя в сознание, скончался утром 19 января 2020 года на 46 году жизни.

Панк-рок-группа "Ляпис Трубецкой" была образована в 1989 году и прекратила деятельность в августе 2014-го, фактически распавшись на два коллектива: Brutto и Trubetskoy (где Владыко продолжил карьеру гитариста).

Теги: #нападение #ляпис_трубецкой #суд #минск
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