Буковина по числу заражений COVID-19 занимает четвертое место в Украине

Число заражений коронавирусом в Черновицкой области за минувшие сутки составило 139 новых случаев, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

По информации Осачука в понедельник вечером, за минувшие сутки количество больных на Буковине составило 139 человек.

Общее количество инфицированных в области от первого установленного случая составляет 13 340 человек.

Также в информации сказано, что за последние сутки 47 буковинцев выздоровели.

"Больных коронавирус в Черновицкой области не стало гораздо меньше. По количеству подтвержденных случаев Буковина - четвертая в стране территория. Мы уступаем только многомиллионному Киеву, Львовской и Харьковской. Конечно, жизнь не может замереть, но всегда нужно учитывать этого опасного врага", – написал Осачук.