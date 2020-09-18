События

11:12 18.09.2020

Верховный суд направляет в КС представление о конституционности отмены закона по объектам госсобственности, не подлежащим приватизации

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Верховный суд направляет в КС представление о конституционности отмены закона по объектам госсобственности, не подлежащим приватизации

Верховный суд обращается в Конституционный суд с представлением о констиционности норм закона об отмене действия перечня объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", постановление об обращении в КС с представлением о конституционности пункта 3 раздела III переходных положений закона о признании таким, что утратил действие, закона "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" статьям 8, 129-1 Конституции Украины принял пленум Верховного суда в пятницу.

Теги: #верховный_суд #кс
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