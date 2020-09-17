"Метинвест" опровергает информацию об открытии представительства в Азербайджане

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, опровергает информацию об открытии представительства группы в Азербайджане, которую на днях распространили местные онлайн-издания.

"Группа активно работает на рынке Азербайджана и считает его стратегическим, однако не имеет никакого отношения к ООО "Метинвест" в Баку и просит всех контрагентов быть максимально бдительными при заключении контрактов. Единственным официальным поставщиком продукции "Метинвеста" на рынок Азербайджана является украинский офис компании #МетинвестСМЦ", - констатируется в официальном заявлении "Метинвеста" в четверг в Facebook.

При этом подчеркивается, что компания дорожит своей репутацией надежного партнера и ответственного поставщика, и оставляет за собой право отстаивать свои интересы в суде.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".