События

10:29 17.09.2020

Кернес доставлен в "Шарите" - Фукс

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Кернес доставлен в "Шарите" - Фукс

Городского голову Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли на лечение в немецкую клинику "Шарите" в Берлине, сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите", - написал Фукс в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние Кернеса тяжелое. Но Фукс утверждает, что городской голова в сознании и они обменялись несколькими словами по видеосвязи.

Как сообщалось, ранее информированный источник сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, что 16 сентября, около 21:50, самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

Днем 16 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом.

Теги: #коронавирус #кернес #германия
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