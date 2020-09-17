Верещук считает, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко

Глава подкомитета государственной безопасности и обороны, народный депутат Ирина Верещук ("Слуга народа") считает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в отношении народного депутата Александра Юрченко.

"Подозреваю, что так (подписала – ИФ)", - сказала Верещук агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Ранее депутаты предлагали Венедиктовой подписать подозрение, несмотря на недочеты следователей САП в расследовании дела о взятке.

В украинских СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что генпрокурор подписала подозрение Юрченко. Официальной информации Офиса генпрокурора пока нет.

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Также к генеральному прокурору направлено проект подозрения относительно действий нардепа.

11 сентября НАБУ повторно направило в Офис генпрокурора письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако ответа предоставлено не было.

По данным НАБУ, 27 июля посредник "Ф" познакомил детектива "Д" с нардепом "Ю", который рассказал, что является инициатором законопроекта в сфере переработки твердых бытовых отходов и все вопросы по правкам "замыкаются" на нем.

"При этом во время разговора народный депутат Украины "Ю" обусловил свою поддержку необходимостью передать ему денежное вознаграждение, завуалировав это под предложение "помочь экологии" и предоставить "плюшки"", - говорится в сообщении.

В середине августа детектив НАБУ передал первую часть неправомерной выгоды посреднику, а в конце месяца соучастники планировали получить еще одну часть средств.

"При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания", - сказано в сообщении.

В рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

10 сентября детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП и по предварительной договоренности с Офисом генерального прокурора прибыли в Офис с целью внесения сведений в ЕРДР и подписании ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении депутата. Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

Однако руководитель департамента Офиса Генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР.

В то же время, в Бюро добавили, что, несмотря на это, преступная коррупционная схема ликвидирована. НАБУ и САП осуществляет следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других ее участников, включая чиновников, которые способствовали прекращению выполнения спецзадания.

15 сентября Венедиктова заявила, что факт использования служебного положения для получения неправомерной выгоды не подтверждается материалами дела. Кроме того, генпрокурор сообщила, что 14 сентября в 17:20 получила "письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения без материалов производства. Письмо и черновик – все".

В тот же день Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1 млн.