Управление персональным легким электротранспортом в состоянии опьянения необходимо запретить – юрист

Управление персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов необходимо запретить, считает руководитель юридической компании "Организованная правовая группа "Омерта" Евгений Федосеев.

"Неопределенный статус легкого электротранспорта приводит к тому, что езда без правил порождает хаос на дороге и нередко приводит к серьезным ДТП, в которых сторонами являются, в частности, дети. Многочисленные видео часто публикуют в сети", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Федосеев напомнил, что, в соответствии правилами дорожного движения 2020 года, участником дорожного движения считается лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения как пешеход, водитель, пассажир, погонщик животных, велосипедист, а также лицо, которое передвигается в колесном кресле.

"Как видим, в этом перечне отсутствует какое-либо понятие или намек на персональный электротранспорт. Сейчас на дорогах появляются дети и взрослые на электрических скутерах, cигвеях, гиробордах, гироскутерах, т.е. на определенных средствах, которые приводятся в движение с помощью электродвигателя. При этом их действия на проезжей части и право управления не урегулированы действующим законодательством, тогда как такие участники находятся в зоне риска, ведь в автомобильном потоке они могут быть незаметными", - сказал он.

Юрист отметил, что из-за немалого количества случаев наезда на лиц, движущихся с помощью легкого электротранспорта, формируется соответствующая судебная практика.

Одним из примеров по такому делу, в частности, стало решение Шевченковского райсуда Киева, признавшего виновным в административном правонарушении гражданина, который, управляя автомобилем, совершил наезд на ребенка на гироскутере. (Вместе с тем, согласно реестру судебных решений, данный гражданин освобожден от административной ответственности, ему вынесено устное замечание – ИФ.)

По мнению Федосеева, при урегулировании участия персонального легкого электротранспорта в дорожном движении, наряду проблемным, остается вопрос определения места, где может двигаться такой транспорт, в частности организация специальных дорожек.

Кроме того, необходимо обязать использовать только технически исправный персональный легкий электротранспорт, а также по возможности оборудовать его звуковым сигналом, фарами и светоотражателями.

По мнению Федосеева, законодательством должна быть запрещена перевозка пассажиров на персональном легком электротранспорте, если такова не предусмотрена конструктивным решением производителя, а также должно быть запрещено управление персональным легким электротранспортом в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов.