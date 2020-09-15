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23:01 15.09.2020

Соглашение между ОАЭ и Израилем предусматривает приостановку аннексии палестинских земель минимум до 2024 года

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В соответствии с соглашением о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, Тель-Авив приостанавливает реализацию плана аннексии части территории Западного берега реки Иордан как минимум на четыре года, сообщают израильские СМИ.

Выступая на церемонии подписания соглашения, министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Зайед аль-Нахайян сказал, что принимает участие в этом событии, "чтобы протянуть руку мира и обрести мир".

"Спасибо за то, что выбрали мир и приостановили аннексию палестинских территорий", - заявил глава МИД ОАЭ, обращаясь к израильскому премьеру.

Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни в свою очередь подчеркнул необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

Во вторник в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подписал соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна.

Трамп назвал этот день "историческим для мира на Ближнем Востоке".

По данным издания The Guardian, Трамп в ходе встречи с главой МИД ОАЭ перед церемонией, отвечая на вопрос о том, какое послание направляет палестинцам сегодняшнее событие, сказал: "Я думаю, однажды, мы увидим палестинцев. У вас будет мир без крови на песке".

Ранее палестинцы раскритиковали решение ОАЭ нормализовать отношения с Израилем и назвали такой поступок "предательством". Они также приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ.

В движении ХАМАС, комментируя заключение соглашений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, заявили, что они "стоят меньше, чем бумага, на которых они написаны".

У большинства арабских и мусульманских стран дипотношения с Израилем отсутствуют. Исключение составляют Египет, который установил дипотношения с Израилем в 1979 году, Иордания, которая установила дипотношения с Израилем в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль. Теперь этот список пополнили ОАЭ и Бахрейн.

Теги: #приостановка #палестинцы #аннексия #израиль
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