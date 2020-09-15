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11:26 15.09.2020

Пока нет оснований объявлять о подозрении нардепу Юрченко - Венедиктова

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Пока нет оснований объявлять о подозрении нардепу Юрченко - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату Александру Юрченко (фракция "Слуга Народа").

"Вчера я получила письмо от руководства НАБУ... без материалов уголовного производства... Мы готовы, прокурор САП и я лично тщательно изучить материалы уголовного производства, отработать их, если необходимо, дать указания, которые надо сделать. Если будет достаточно оснований, я это сделаю и сообщу", - сказала Венедиктова на пленарном заседании парламента во вторник в Киеве.

Она также подчеркнула, что покрывать никого не намерена.

"Но манипулировать и продавливать и обсуждать с вами уголовные дела, о которых пишут СМИ - это неправильно и так не может быть", - отметила Венедиктова.

Ранее нардеп Александр Качура сообщил, что народный депутат из "Слуги народа" Александр Юрченко добровольно напишет заявление о выходе из фракции до разрешения ситуации со "взяткой помощника".

Теги: #венедиктова #юрченко #прокуратура #слуга_народа
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