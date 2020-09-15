Ураган "Салли" приближается к юго-восточному побережью США

Ураган "Салли" приближается к американскому побережью в районе Мексиканского залива, сообщают американские СМИ.

Под угрозой удара стихии находятся, в частности, Луизиана, Флорида, Миссисипи и Алабама.

Ожидается, что ураган обрушится на побережье утром в среду и будет сопровождаться порывами ветра в 135 км/ч и проливными дождями.

В штатах Луизиана, Алабама и Миссисипи объявили о введении режима ЧС в связи с приближением урагана, которому в настоящее время присвоена вторая категория.

Помимо "Салли", в Атлантике бушуют еще четыре тропических циклона.

В конце августа на штат Луизиана обрушился сильный ураган "Лора", он принес наводнения и штормовой ветер. Десятки тысяч человек до сих пор остаются без электричества.