Спасая котенка, полицейские Доброполья нашли в заброшенных гаражах гранаты

В Добропольское отделение полиции, что на Донетчине, обратились местные жители за помощью по спасению котенка, который залез в гараж и не мог выбраться. Спасая животное, полиция нашла в помещении две боевые гранаты.

"Откликнувшись на просьбу граждан, полицейские разыскали владельца гаража. Котенка освободили. А во время осмотра здания сотрудники полиции заметили внутри гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области, обнародованном в понедельник.

56-летний владелец помещения сообщил, что не пользовался гаражом уже несколько лет и не может объяснить происхождение боеприпасов. Свидетельства мужчины будут проверены во время досудебного расследования. Взрывоопасные предметы изъяты и направлены на экспертизу.

По факту обнаружения гранат открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.