События

11:44 23.01.2021

В Станице Луганской пограничники обнаружили тайник с ручными гранатами

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В Станице Луганской пограничники обнаружили тайник с ручными гранатами

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины, действующие в составе Объединенных сил на Донбассе, обнаружили тайник с ручными гранатами в Станице Луганской.

Как сообщает в субботу администрация Госпогранслужбы, в пятницу в ходе проведения оперативных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками взрыво-технической службы ГУ ЧП в Луганской области и сотрудниками СБУ провели обыски по месту жительства одного из местных жителей пгт Станица Луганская. …В подвальном помещении, в деревянном ящике, обнаружен пакет с боеприпасами: почти 30 ручных гранат Ф-1, а также три запала УЗРГМ, и один РПГ-18.

По данному факту в адрес Станично-Луганского ГУ ЧП направлено уведомление об уголовном преступлении по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Теги: #госпогранслужба #тайник #гранаты
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