Завершено расследование в отношении трех бывших сотрудников МВД за содействие в вооружении правоохранителей российскими гранатами во время Майдана

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух действующих должностных лиц руководящего состава центрального органа управления Национальной полиции Украины и одного бывшего милиционера – экс-сотрудника Департамента общественной безопасности МВД в рамках "дел Майдана", сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые с целью препятствования массовым протестам, которые проходили в январе-феврале 2014 года в центральной части. Киева, в нарушение закона Украины "О милиции" разработали проекты изменений в нормативные акты Кабинета Министров, которые предоставляли возможность правоохранителям применять светошумовые, газовые и дымовые гранаты производства РФ", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора, размещенном на сайте ведомства.

В Офисе генпрокурора отмечают, что бывшее руководство МВД обеспечило незаконную поставку в Украину более 13 тыс. таких спецсредств.

"В дальнейшем сотрудники Департамента общественной безопасности МВД составили ряд служебных документов, на основании которых гранаты российского производства были выданы личному составу работников органов внутренних дел и применены ими 18 и 19 февраля 2014 к митингующим в центральной части. Киев", - подчеркивается в сообщении.

В Офисе генпрокурора информируют, что также подозреваемые разработали проекты изменений, которые позволяли использовать водометы при температуре воздуха ниже нуля, временно ограничивать движение транспорта и доступ граждан к отдельной местности и объектам по решению руководителя органа внутренних дел.

22 января 2014 года такие изменения в действующее законодательство в нарушение Закона Украины "О Кабинете министров Украины" были одобрены правительством, а впоследствии были признаны судом незаконными и отменены.

"Кроме этого, один из правоохранителей подозревается в пособничестве в предоставлении 45 млн грн неправомерной выгоды в виде поощрений и премий от руководства Министерства внутренних дел Украины работникам спецподразделения "Беркут" за их активное участие в препятствовании акциям протеста", - отмечается в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, правоохранители подозреваются в совершении в составе организованной группы пособничества незаконному препятствованию проведению собраний, митингов, пособничества превышению сотрудниками правоохранительных органов власти, сопровождавшемуся насилием, применением оружия и специальных средств (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст . 365, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины). Одному из правоохранителей также инкриминируется пособничество в предоставлении должностным лицам неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

"Следствие завершено, стороне защиты и потерпевшим открыто материалы уголовного производства для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины", - указывается в сообщении.