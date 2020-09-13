Число участников марша оппозиции в Минске превысило 150 тыс. человек, протестующие идут к резиденции Лукашенко – очевидцы

Больше полутора сотен тысяч человек собрались на несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска, сообщают "Интерфаксу" очевидцы.

Участники марша сформировали сразу несколько многотысячных колонн. Одна из них движется по Проспекту Независимости в сторону резиденции президента Александра Лукашенко Дворец независимости.

Еще одна колонна со стороны стелы уже выходит с моста на Кальварийскую улицу. Также в нее вливаются демонстранты, которые идут от ТЦ "Корона".

Протестующие также направляются в сторону элитного коттеджного поселка "Дрозды", где проживает руководство страны; еще одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева.

Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

По сообщениям СМИ, несанкционированные акции протеста проходят в воскресенье и в других городах Белоруссии, в частности, в Бресте и Гомеле.

Ранее в МВД Беларуси сообщили, что порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье. По оценке МВД Беларуси, общее число протестующих в республике не превышает 3 тыс. человек.