Семь станций метро закрыли в Минске во время акции протеста

В Минске закрыты семь станций метро в воскресенье.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Фрунзенская", - проинформировали в пресс-службе метро в воскресенье.

"Поезда следуют без остановки на данных станциях", - добавили в пресс-службе.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста.