Семь станций метро закрыли в Минске во время акции протеста
В Минске закрыты семь станций метро в воскресенье.
"В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига, Фрунзенская", - проинформировали в пресс-службе метро в воскресенье.
"Поезда следуют без остановки на данных станциях", - добавили в пресс-службе.
Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
В белорусской столице в воскресенье проходит несанкционированная акция протеста.