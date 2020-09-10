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12:04 10.09.2020

Переформатирование судов и правоохранительных органов в рамках административно-территориальной реформы должно быть согласованным – глава ВСП

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Переформатирование судов и правоохранительных органов в рамках административно-территориальной реформы должно быть согласованным – глава ВСП

Изменение размещения судов, учреждений правоохранительных органов и прокуратуры в рамках административно-территориальной реформы должно проходить согласованно и синхронно, чтобы избежать проблем с доступом к правосудию, отмечает глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" он рассказал, что сеть судов в Украине должна быть приведена в соответствие с административно-территориальным устройством, которое закреплено постановлением Верховной Рады.

"Этот вопрос требует взвешенного подхода – чтобы мы, реформируя суды, не получили еще большей проблемы с доступом к правосудию", - сказал он.

В рамках административно-территориальной реформы, по словам Овсиенко, необходимо переформатировать локацию учреждений правоохранительных органов и прокуратуры.

"Если судебная система сама себе определит, где будут суды, а прокуратура и другие правоохранительные органы со своей стороны самостоятельно определят местонахождение своих учреждений, то может возникнуть проблема: будет непонятно, какой суд будет рассматривать материалы уголовного производства, ходатайства прокуратуры", - подчеркнул он.

В этом контексте глава ВСП отметил: "Все должно быть согласовано, происходить синхронно, с учетом изменений в Уголовном процессуальном и других процессуальных кодексах. Сегодня такая работа ведется, мы находимся в стадии обсуждения концепции, модели, которая обеспечит наиболее эффективное размещение и количество судов, которые функционируют в государстве".

"Этот вопрос не надо решать быстро, но не надо и откладывать", - подытожил Овсиенко.


Полный текст интервью с Андреем Овсиенко будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #всп #овсиенко
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