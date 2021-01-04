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13:57 04.01.2021

Политические заявления по поводу КС и главы суда подрывают доверие к судебной институции и вредят государству в целом – глава ВСП

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Политические заявления по поводу КС и главы суда подрывают доверие к судебной институции и вредят государству в целом – глава ВСП

На восстановление репутации Конституционного суда Украины (КС) как органа, утраченной вследствие политических заявлений относительно деятельности суда и главы КС, понадобится много времени и усилий, считает глава Высшего совета правосудия (ВСП) Андрей Овсиенко.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, какими могут быть последствия ситуации вокруг КС и уголовного преследования главы суда для судебной системы и государства в целом, Овсиенко сказал, что разделяет эту ситуацию на две составляющие: правовую и общественно-политическую.

По его словам, в правовом аспекте "рано или поздно будет найден выход".

«Другое дело, что политические комментарии и заявления, которые звучат по этому поводу, формируют в обществе пренебрежительное отношение к судебной институции и подрывают доверие. Это очень вредно для государственной власти и государства в целом", - выразил мнение Овсиенко.

В этом контексте он продолжил: "Даже после того, как проблема будет решена в правовой плоскости, понадобится много времени и усилий для возобновления репутации органа, утраченной вследствие определенных политических заявлений".

Теги: #всп #конституционный_суд #овсиенко
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