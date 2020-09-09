Экс-глава ОП Богдан сообщил, что покинул Украину из-за "физической угрозы" после интервью

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что покинул Украину из-за "физической угрозы" после вышедшего в среду его интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Богдан отметил, что за всеми его "приключениями" теперь можно следить в Телеграм-канале под названием "Тесла Богдана".

Ранее, несколько часов назад, Богдан разместил на своей странице анонс своего интервью Гордону.