Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой обязать Кабинет министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о присвоении русскому языку статуса государственного.

Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком – Кабинет министров, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента", - указывается в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.