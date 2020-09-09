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17:42 09.09.2020

Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

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Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой обязать Кабинет министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о присвоении русскому языку статуса государственного.

Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком – Кабинет министров, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента", - указывается в сообщении.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Теги: #язык #оаск #черновецкий
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