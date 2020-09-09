Прокуратура Беларуси санкционировала арест Колесниковой по уголовному делу о призывах к захвату власти – адвокат

Прокуратура Беларуси санкционировала арест члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой по делу о призывах к захвату власти, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Людмила Казак.

"Прокурор санкционировал ее арест в рамках уголовного дела. В настоящее время она еще подозреваемая, ей должны предъявить обвинение в течение 10 суток либо освободить из-под стражи", - сказала адвокат.

Она отметила, что 10 сентября защита обратится в суд с жалобой на решение прокурора об аресте Колесниковой. Как ожидается, данная жалоба должна быть рассмотрена судом в течение нескольких дней с момента получения.

Колесникова подозревается по статье 361 УК Беларуси (Публичные призывы к захвату государственной власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Уголовное дело расследует Следственный комитет Беларуси.

В понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов перестали выходить на связь.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд Родненкова и Кравцова из Беларуси был "насильственным выдворением", а Колесникова "предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Позже эту информацию подтвердили ее соратники.