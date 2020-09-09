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15:25 09.09.2020

Кабмин Украины намерен в 2020 году запустить программный комплекс по выявлению и противодействию информационным угрозам

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Кабмин Украины намерен в 2020 году запустить программный комплекс по выявлению и противодействию информационным угрозам

Кабинет министров Украины намерен до конца 2020 года создать и запустить программный комплекс по мониторингу, выявлению и противодействию информационным угрозам.

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год.

В частности, в декабре Кабмин намерен запустить систему в пилотном режиме.

Отмечается, что такая система позволит органам исполнительной власти получать информацию об актуальных информационных угрозах и возможностях реагирования на них.

Кроме того, до конца запланировано проведение общенациональной кампании по повышению медиаграмотности населения, что должно содействовать развитию критического мышления у граждан Украины.

Теги: #программа #информугроза #кабмин
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