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20:58 08.09.2020

Зеленский присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева в Житомире

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Зеленский присвоил статус национального Музею космонавтики им. Королева в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении статуса национального Музею космонавтики имени С. П. Королёва в г. Житомире, сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время рабочей поездки в Житомирскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил Музей космонавтики им. С. П. Королева. Глава государства ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский лично осуществил полет на симуляторе космолета и оставил запись в Книге почетных гостей музея.

Также президент поздравил сотрудников музея с присвоением учреждению статуса "Национальный". Отмечается, что соответствующий указ глава государства подписал сегодня.

"Власть меняется, а реальные ценности остаются. Поэтому я решил предоставить статус национального, чтобы все это сохранилось, чтобы государство дало поддержку вашему музею, вам всем, каждому", - отметил он.

Кроме того, Зеленский напомнил, что в следующем году в рамках Национальной программы "Большое строительство" в Украине начнется обновление музеев, театров и объектов историко-культурного наследия.

Теги: #житомирская_область #статус #музей
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