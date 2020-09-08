События

15:07 08.09.2020

Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

1 мин читать
Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

Трем организаторам финансовой "пирамиды" B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация доходов - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09 сентября 2020 года", - указывается в сообщении.

Магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Теги: #махинации #b2b_jewelry #суд #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 08.09.2020
НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

12:18 08.09.2020
Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

17:26 07.09.2020
Суд приговорил к 10 годам заключения диверсанта, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке - СБУ

Суд приговорил к 10 годам заключения диверсанта, планировавшего взорвать емкости с аммиаком в Северодонецке - СБУ

16:41 07.09.2020
Минфин планирует до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского райсуда в споре Суркисов и ПриватБанка

Минфин планирует до 9 сентября подать апелляцию на решение Печерского райсуда в споре Суркисов и ПриватБанка

15:38 07.09.2020
Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

15:17 07.09.2020
Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

16:11 06.09.2020
Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

19:59 04.09.2020
Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Глава Минюста просит сверхсрочно принять закон для предотвращения взыскания 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

18:18 04.09.2020
Госрегистратор, незаконно зарегистрировавшая право собственности на квартиры стоимостью более 3 млн грн, пойдет под суд – прокуратура Харьковской области

Госрегистратор, незаконно зарегистрировавшая право собственности на квартиры стоимостью более 3 млн грн, пойдет под суд – прокуратура Харьковской области

15:58 04.09.2020
Кулеба обратился к мировым правозащитным организациям с просьбой следить за непредвзятостью судебного процесса над Маркивым

Кулеба обратился к мировым правозащитным организациям с просьбой следить за непредвзятостью судебного процесса над Маркивым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили, он госпитализирован - Сенцов

НАБУ открыло производство по вердикту суда о взыскании с ПриватБанка $350 млн компаниям Суркисов

В Донецкой области на мине подорвались двое военных, оба госпитализированы

Информация о задержании в Украине двоих представителей Координационного совета Беларуси не отвечает действительности - Госпогранслужба

Верховный суд оставил рассмотрение дела Стерненко в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Балух находится в реанимации – нардеп Геращенко

В Беларуси пропала еще одна соратница Тихановской Коновалова

Колесникова содержится в погранотряде в Гомельской области - соратники

В Офисе президента потребовали от Нацполиции оперативно и в полном объеме провести расследование избиения Балуха и проверить все версии

В Лимане Донейкой области горит Свято-Петропавловский храм - ГСЧС

Мининфраструктуры хочет к 2024 г. снизить смертность на дорогах в результате ДТП, минимум, на 30%

Зеленский присвоил статус национального Сумскому областному академическому театру драмы и музыкальной комедии

Экс-политзаключенного Кремля Балуха избили, он госпитализирован - Сенцов

Лукашенко объяснил задержание Колесниковой нарушением ею границы

В МВД призвали руководство "Укравтодора" при строительстве и ремонте дорог предусматривать установку камер - Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА