Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ

Трем организаторам финансовой "пирамиды" B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация доходов - ИФ) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09 сентября 2020 года", - указывается в сообщении.

Магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Суд арестовал имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.