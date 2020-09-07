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10:56 07.09.2020

Индия вышла на второе место в мире по числу заражений COVID-19, выявлено свыше 4 млн случаев

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Индия вышла на второе место в мире по числу заражений COVID-19, выявлено свыше 4 млн случаев

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Индии превысило 4 млн, таким образом, страна теперь занимает вторую строчку по распространению инфекции после США, обогнав Бразилию, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

За последние сутки в Индии диагностировали более 90,8 тыс. заражений. По данным Минздрава страны, в понедельник зафиксировали еще 1016 летальных исходов инфицированных. Всего с начала пандемии в стране выявлено более 4,2 млн случаев заражения COVID-19, скончались свыше 71 тыс. людей с коронавирусом.

При этом, по данным властей страны, уровень выздоровления от коронавируса в стране составляет 77,3%, в то время как смертность - 1,72%.

Associated Press напоминает, что в последний месяц в Индии фиксировали рекордные среди всех стран ежесуточные приросты заразившихся.

Почти 60% активных случаев заражения приходится на штаты Андхра-Прадеш, Тамилнад, Карнатака, Махараштра и Уттар-Прадеш. Однако, по данным агентства, инфекция распространяется и в тех районах, которые ранее смогли сдержать распространение вируса.

Несмотря на это, власти страны продолжают снимать ограничения, введенные с целью сдерживания распространения пандемии COVID-19. Так, в понедельник спустя пять месяцев возобновил работу делийский метрополитен.

Пользоваться транспортом разрешено только людям, у которых не наблюдаются симптомов коронавируса. При этом необходимо носить маски, соблюдать меры социального дистанцирования. Также в метро в обязательном порядке измеряют температуру.

Существуют опасения, что возобновление работы метро в столице Индии может вызвать еще больший всплеск случаев коронавируса.

Делийский метрополитен является крупнейшей системой общественного транспорта Индии. До закрытия в марте поезда метро перевозили порядка 2,6 млн пассажиров ежедневно.

Представитель министерства здравоохранения Индии Раджеш Бхушан, комментируя возобновление работы различной инфраструктуры в стране, на прошлой неделе заявил, что "в то время, как жизни имеют важное значение, средства к существованию не менее важны".

Всего в мире диагностировано более 27 млн случаев коронавируса, причем свыше 887 тыс. инфицированных скончались.

На первом месте по темпам распространения инфекции в мире стоят США - число случаев заражения в стране превышает отметку в 6,4 млн, зафиксировано более 193 тыс. летальных исходов.

Теги: #коронавирус #индия
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