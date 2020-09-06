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13:24 06.09.2020

Власти Австралии из-за ситуации с коронавирусом еще на две недели продлили карантин в Мельбурне

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 Власти Австралии в воскресенье объявили, что в связи с эпидемиологической обстановкой еще на две недели продлевают карантин в Мельбурне - втором по величине городе страны, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Если мы возобновим (нормальную жизнедеятельность - ИФ) слишком поспешно, то с очень большой долей вероятности мы в действительности сделаем не это, а просто запустим третью волну (коронавируса - ИФ), - заявил на пресс-конференции премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс.

"И мы будем вводить и отменять ограничения, входить в режим изоляции и выходить из него до конца года", - продолжил он.

СМИ напоминают, что ранее в Мельбурне планировали отменить шестинедельный режим изоляции на следующих выходных. Однако ночной комендантский час, ограничения на прием гостей и запрет на путешествия далее чем на 5 км останутся в силе, как минимум, до 26 октября.

Однако снятие запретов для лиц, которые проживают в других районах провинции, в том числе сельских, должны будут отменяться быстрее из-за небольшого количества случаев коронавируса тут.

Между тем, в штате Виктория в воскресенье сообщили о 63 выявленных случаях коронавируса и о пяти летальных исходах. СМИ напоминают, что на пике вспышки болезни количество случаев составляло здесь около 700.

Всего в Австралии, население которой составляет около 25 млн человек, за время эпидемии диагностировали примерно 26 тыс. случаев болезни, 753 инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #австралия
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