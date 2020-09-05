В повестку очередной сессии Генассамблеи ООН включили вопрос о ситуации в Крыму и на Донбассе

Генеральная ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит вопрос о ситуации на оккупированных территориях полуострова Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу. Нам есть что сказать на утверждение о "нас там нет" и "Крымнаш", - написала Джапарова в соцсети Facebook.

Джапарова уточнила, что включение вопроса в повестку сессии подержал 81 депутат, против выступили 17.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступит 23 сентября на Генеральной ассамблее ООН на общих дебатах. Генассамлея в этом году пройдет в онлайн-формате.