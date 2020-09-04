Минцифры запускает информационный портал для поддержки беларусских специалистов по вопросам релокации

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с МИД и Минэкономики запускают в пятницу информационный портал для поддержки IТ-специалистов, которые планируют релокацию из Беларуси.

"Мы сегодня запускаем специальный веб-портал, где есть вся информация, для того чтобы специалисты смогли переехать в Украину, поработать некоторое время или остаться в нашей стране. Там есть вся информация, уже работает служба поддержки в режиме 24/7 ие помогает специалистам из Беларуси",- сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам заместителя министра по вопросам развития IT Александра Борнякова, по состоянию на 3 сентября 2020 года границу Украины пересекло более 4,5 тыс. белорусов, из них более 300 - работники IТ-отрасли.

"Мы помогли им приехать сюда, получить документы, найти себе место и начать работать с Украиной", - подчеркнул Борняков.

Как сообщалось, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные результаты выборов, считает их сфальсифицированными.