В связи с пандемией 50% девочек-беженцев могут не вернуться на учебу, когда школы снова откроются - УВКБ ООН

COVID-19 грозит перевернуть десятилетия достижений в образовании беженцев и разрушить мечты и амбиции десятков тысяч молодых беженцев, сообщается в отчете Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) "Совместные усилия возможностей образования для беженцев".

"В отчете подчеркивается, что доступ к образованию для беженцев остается таким же сложным, как и когда-либо. Более 1,8 миллиона детей - или 48% всех детей-беженцев школьного возраста - не имеют доступа к образованию. Для девушек ситуация еще более сложная. Данные УВКБ ООН указывают на то, что девочки продолжают иметь меньший доступ к образованию, чем мальчики", - говорится в пресс-релизе УВКБ ООН, распространенном в четверг.

Также отмечается, что, используя данные УВКБ ООН о зачислении в школу, Фонд Малалы подсчитал, что половина всех девочек-беженок не вернутся к учебе в средней школе, когда они снова откроются в сентябре. В странах, где общее количество девушек-беженцев уже составляло менее 10%, все девушки рискуют навсегда остаться без образования.

Кроме того, в докладе предполагается, что коронавирус может начать "пандемию бедности" в наиболее уязвимых общинах мира.

"Постепенное увеличение количества школьных, университетских, технических и профессионально-технических учебных заведений может остановиться, и в некоторых случаях навсегда", - указывается в документе.

Подчеркивается, что, хотя дети в каждой стране боролись с влиянием COVID-19 на их образование, дети-беженцы особенно уязвимы. Перед пандемией ребенок-беженец вдвое чаще был вне школы, чем ребенок, который не является беженцем. Сейчас многие из них могут не иметь возможности возобновить учебу.

"Речь идет не только о закрытии школ. А о способности семей беженцев с низким уровнем дохода и нестабильной работой, в городских условиях и лагерях беженцев, позволять себе оплату школы, форму, учебники, транспорт, Интернет и устройства, не говоря уже о еде и убежище. Мы стремимся достичь четвертой цели устойчивого развития - обеспечить всеобъемлющее и справедливое качественное образование для всех, и COVID-19 может поставить эту цель вне досягаемости ", - цитируются слова верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в отчете УВКБ ООН.

В докладе обратили внимание, что пандемия обнаружила пробелы не только в обеспечении образованием, но и в доступе к чистой воде и качественной медицине, жилью, транспорту и возможностям трудоустройства - все это имеет прямое влияние на способность ребенка учиться. Адаптация к ограничениям, созданным COVID-19, была особенно жесткой для 85% беженцев в мире, которые живут в развивающихся странах или менее развитых странах мира. Мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, хорошая связь, дешевый или даже безлимитный Интернет, даже радиоприемники часто недоступны для них.

"Риски для образования беженцев не останавливаются на этом. 9 сентября мир будет отмечать первый Международный день защиты образования от нападений. Нападения на школы - это печальная реальность. Только в африканском регионе Сахель насильственным путем были вынуждено закрыть более 2500 школ, что повлияло на образование 350 000 учеников. Из-за нападений также закрыли школы и колледжи в других частях мира", - пояснили в УВКБ ООН.

По данным Всемирной коалиции по защите образования от нападения (GCPEA), насилие над образованием включает нападения на студентов, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений, использование школ и университетов в военных целях, привлечение детей к вооруженным или преступным группам в школах или в школьных путешествиях и сексуальное насилие над детьми и молодежью в школе или университете или на пути в или из учебного заведения.

"Это должно немедленно прекратиться", - подчеркнули в Агентстве ООН по делам беженцев

В заключение, отчет отмечает, что COVID-19 заставил общество переосмыслить несколько аспектов нашей жизни и побудил нас к инновациям - от медицины до развлечений. Он призывает приложить больше усилий для того, чтобы принести этот самый дух в сферу образования и разработать значимые технологические решения, которые укрепляют национальные системы и оказывают индивидуальную поддержку, чтобы обеспечить доступ к наиболее уязвимым детям. В отчете говорится, что это был бы огромный шаг вперед для улучшения устойчивости, самостоятельности и возможностей для беженцев.