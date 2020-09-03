Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской ОГА как можно скорее оценить ущерб от пожаров

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской областных государственных администраций как можно быстрее оценить ущерб от пожаров.

«Денис Шмыгаль призвал глав Харьковской и Луганской облгосадминистраций как можно быстрее оценить ущерб от пожаров, чтобы правительство на ближайшем заседании смог выделить средства на помощь пострадавшим», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Соответствующее поручение премьер дал руководителям Харьковской и Луганской ОГА, министру финансов Сергей Марченко и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.

Отмечается, что ситуация в указанных областях отдельно будет рассматриваться на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что люди, оставшиеся без домов в результате пожара на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области, получат материальную помощь.

Как сообщалось, 2 сентября днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью был госпитализирован 1 человек

По состоянию 7:00 3 сентября продолжалось тушение лесного пожара на территории Двуречанского лесничества на площади 100 га, очаги горения на территории близлежащих населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка были ликвидированы.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.