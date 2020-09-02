Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

Старший инспектор сектора дознания одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области незаконно собирала и передавала третьим лицам по их заказу конфиденциальную информацию о телефонных звонках граждан. Как сообщается на сайге Государственного бюро расследований в среду, обвинительный акт в ее отношении направлен в суд.

"Следователь подделывала протоколы допроса лиц, куда вносила номера телефонов, которые ее интересовали, и в дальнейшем подавала такие протоколы в суд с целью получения разрешения на доступ к конфиденциальной информации мобильных операторов. В дальнейшем, получив разрешение суда, осуществляла доступ к конфиденциальной информации и передавала третьим лицам", - рассказали в ГБР.

Правоохранитель обвиняется в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенное повторно или если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица (ч.2 ст.182 , ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на 3-6 месяцев или ограничением свободы на 3-5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове. Процессуальное руководство осуществляла прокуратура Львовской области.