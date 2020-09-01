Российские наемники режим тишины с полуночи не нарушали – Минобороны

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня востоке Украины во вторник с полуночи по состоянию на 12.00, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина… Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским военными. Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В то же время, в Минобороны отмечают, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей в Донецке и Луганске.

"Через неконтролируемый Украиной участок границы РФ продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику и имущество военного назначения. На прошлой неделе в соединения и части оккупантов доставлено около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами. Кроме того, для комплектования подразделений противника с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям", - рассказали в ведомстве.