Навальный по-прежнему в искусственной коме и на ИВЛ, его состояние серьезное, но угрозы жизни нет - клиника Charite

Российский оппозиционер Алексей Навальный по-прежнему в искусственной коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние серьезное, но стабильное, угрозы жизни нет, сообщила берлинская клиника Charite в пятницу.

"Симптоматика кризиса, вызванного ингибитором холинэстеразы, спадает. Пациент по-прежнему находится на станции интенсивной терапии в искусственной коме, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние его здоровья неизменно серьезно, сейчас большой опасности для жизни нет. Как и прежде, возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента не просматриваются", - говорится в заявлении клиники.

Сообщается, что состояние Навального "стабильно".

"Лечащие врачи состоят в тесном контакте с женой Алексея Навального. В согласовании с женой Charite исходит из того, что в его интересах - публичное сообщение о состоянии здоровья", - отметили в больнице.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа нервнопаралитических ядов.