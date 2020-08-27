Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа
Кабинет министров Украины уточнил категории иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период ограничений с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года.
Ранее предусматривалось, что запрет должен вступать в силу с 0:00 29 августа.
Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин на внеочередном заседании 27 августа внес изменения в постановление от 22 июля № 641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».
Также было принято решение отменить как нереализованное постановление о внесении изменений в постановление №641, принятое 26 августа.
С целью предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводятся временные ограничения на въезд в Украину иностранцам.
В то же время право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории иностранных граждан. Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через госграницу.
Согласно правительственному решению въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:
- являются родственниками первой линии граждан Украины;
- имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;
- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- едут по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- прибывают в страну с целью обучения;
- проходят военную службу в Вооруженных Силах;
- постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел.
- являются водителями и / или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с лицом, которое сопровождает каждого из них;
- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).
Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей или являются лицами, прибывающих по приглашению МИД Украины;
- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.