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20:49 27.08.2020

Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

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Кабмин расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период запрета с 28 августа

Кабинет министров Украины уточнил категории иностранцев, которые смогут въезжать в Украину в период ограничений с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года.

Ранее предусматривалось, что запрет должен вступать в силу с 0:00 29 августа.

Как сообщает пресс-служба правительства, Кабмин на внеочередном заседании 27 августа внес изменения в постановление от 22 июля № 641 «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2».

Также было принято решение отменить как нереализованное постановление о внесении изменений в постановление №641, принятое 26 августа.

С целью предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводятся временные ограничения на въезд в Украину иностранцам.

В то же время право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории иностранных граждан. Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через госграницу.

Согласно правительственному решению въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:

- являются родственниками первой линии граждан Украины;

- имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;

- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

- едут по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- прибывают в страну с целью обучения;

- проходят военную службу в Вооруженных Силах;

- постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;

- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел.

- являются водителями и / или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с лицом, которое сопровождает каждого из них;

- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).

Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:

- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

- являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей или являются лицами, прибывающих по приглашению МИД Украины;

- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Теги: #вирус #запрет #иностранцы
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