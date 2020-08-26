ВАКС назначил к рассмотрению по сути дело о растрате почти 10 млн грн госсредств экс-руководителями ГП "Держзовнишинформ"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по итогам подготовительного заседания назначил к рассмотрению по сути уголовного производства по обвинению должностных лиц госпредприятия "Держзовнишинформ", которые в мае 2013 - феврале 2014 гг. заключили с частными предприятиями договоры о предоставлении услуг по формированию баз данных и подписали акты приемки-передачи предоставленных услуг с указанными субъектами хозяйствования на общую сумму 9 млн 879,958 тыс. грн.

Согласно информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook в среду, в указанных договорах и актах приемки-передачи предоставленных услуг отражены заведомо ложные сведения о фактическом выполнении предусмотренных договорами услуг, которые реально государственному предприятию не предоставлялись. Это свидетельствует о внесении должностными лицами "Держзовнишинформа" заведомо ложных сведений в официальные документы и растрату денежных средств на указанную сумму.

Следующее заседание ВАКС назначено на 28 августа 2020 года.

Как сообщалось в июле 2017 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством САП завершили досудебное расследование в отношении экс-директора и экс-заместителя директора ГП "Держзовнишинформ", которые подозреваются в растрате 9,87 млн грн предприятия.

Стороне защиты 21 июля 2017 года был открыт доступ к материалам уголовного производства.

"По версии следствия, с мая 2013 года до февраля 2014 года указанные лица, злоупотребляя служебным положением, безосновательно перечислили 9,87 млн грн от ГП Держзовнишинформ" на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности. Средства перечислены в соответствии с заключенными договорами и подписанными актами приемки-передачи предоставленных услуг", - отмечало НАБУ.

Как уточнялось, установлено, что указанные частные предприятия фактически услуги не предоставляли, а заключение договоров и подписание других документов было сделано исключительно с целью прикрытия преступной деятельности.

В апреле 2017 года экс-директор и экс-заместитель директора "Держзовнишинформа" были уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.