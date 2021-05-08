Заммэр Доброполья подозревается в присвоении почти 730 тыс. грн бюджетных средств

Заместителю мэра Доброполья (Донецкая обл.) сообщено о подозрении в завладении в сговоре с сообщниками бюджетных средств на сумму почти 730 тыс. грн при строительстве площадки по мини-футболу, сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

"Заместителю Добропольского городского головы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления лицом своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины)", – сказано в сообщении, обнародованным пресс-службой прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в 2018 году мужчина, находясь в должности начальника одного из отделов Добропольского горсовета, для завладения бюджетными средствами, вступил в преступный сговор с директором коммунального физкультурно-оздоровительного учреждения и местным предпринимателем.

Подчеркивается, что злоумышленник вместе с должностным лицом разработали пакет документов и подали его в областную государственную администрацию для строительства спортивной площадки в пгт. Белозерское, которая до этого уже была построена.

"Заключив с сообщником фиктивный договор, правонарушители получили от государства почти 730 тыс. грн, после чего, с целью сокрытия своей противоправной деятельности, подделали акты выполненных работ", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на данный момент предприниматель занимает должность заместителя одного из поселковых голов Донетчины.

Досудебное расследование продолжается.