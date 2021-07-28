Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении 15 лиц по фактам завладения средствами АО "Укрзализныця" (УЗ) в особо крупных размерах, служебной подделки, подделки документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины), сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.

В ОГПУ отмечают, что среди обвиняемых - бывший исполнитель обязанностей главы правления одного из предприятий, 100% акций которого внесено в уставный капитал УЗ, и его экс-заместители; бывшие и теперешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов компании.

Следствие, в частности, установило, что должностные лица УЗ и ее аффилированных предприятий завладели средствами общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для пригородных пассажирских перевозок.

"В 2015-2016 годах должностные лица УЗ с привлечением фиктивных предприятий составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более 20 дизель-поездов, зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования. Это в дальнейшем стало основанием для перевода денежных средств со счетов АО "Укрзализныця" предприятию-исполнителю. При этом большая часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Так, экспертиза установила, что работы по модернизации не проводились, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныци" нанесено более 58,6 млн грн убытков.

Офис генпрокурора предъявил гражданский иск к обвиняемым в уголовном производстве. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое и движимое имущество, корпоративные права и ценности обвиняемых наложены аресты.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.