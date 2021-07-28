События

13:40 28.07.2021

Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

2 мин читать
Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении 15 лиц по фактам завладения средствами АО "Укрзализныця" (УЗ) в особо крупных размерах, служебной подделки, подделки документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины), сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины.

В ОГПУ отмечают, что среди обвиняемых - бывший исполнитель обязанностей главы правления одного из предприятий, 100% акций которого внесено в уставный капитал УЗ, и его экс-заместители; бывшие и теперешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов компании.

Следствие, в частности, установило, что должностные лица УЗ и ее аффилированных предприятий завладели средствами общества при организации проведения капитальных ремонтов дизель-поездов, предназначенных для пригородных пассажирских перевозок.

"В 2015-2016 годах должностные лица УЗ с привлечением фиктивных предприятий составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществлении модернизации более 20 дизель-поездов, зная, что никаких ремонтных работ не могло быть проведено в связи с отсутствием у предприятия-исполнителя необходимых специалистов и оборудования. Это в дальнейшем стало основанием для перевода денежных средств со счетов АО "Укрзализныця" предприятию-исполнителю. При этом большая часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Так, экспертиза установила, что работы по модернизации не проводились, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныци" нанесено более 58,6 млн грн убытков.

Офис генпрокурора предъявил гражданский иск к обвиняемым в уголовном производстве. С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба на недвижимое и движимое имущество, корпоративные права и ценности обвиняемых наложены аресты.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

Теги: #укрзализныця #растраты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 28.07.2021
"Укрзализныця" добавила в чат-бот онлайн-табло еще пяти вокзалов

"Укрзализныця" добавила в чат-бот онлайн-табло еще пяти вокзалов

18:37 27.07.2021
"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

21:44 26.07.2021
Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

16:34 26.07.2021
"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

16:08 26.07.2021
На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

13:38 26.07.2021
Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

16:46 23.07.2021
Пассажиры поезда Киев-Солотвино, столкнувшегося с грузовиком в Закарпатской области, доставлены к месту назначения – "Укрзализныця"

Пассажиры поезда Киев-Солотвино, столкнувшегося с грузовиком в Закарпатской области, доставлены к месту назначения – "Укрзализныця"

18:28 22.07.2021
Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

Fitch подтвердило рейтинг "Укрзализныци" на уровне "В", прогноз - стабильный

16:16 22.07.2021
"Укрзализныця" завершила капремонт 7 пассажирских вагонов для "Интерсити" Киев - Запорожье

"Укрзализныця" завершила капремонт 7 пассажирских вагонов для "Интерсити" Киев - Запорожье

14:30 22.07.2021
"Укрзализныця" снова обсуждает с Deutsche Bahn варианты сотрудничества

"Укрзализныця" снова обсуждает с Deutsche Bahn варианты сотрудничества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли 4 человека – ГСЧС

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

На Прикарпатье упал легкомоторный спортивный самолет, погибли 4 человека – ГСЧС

Украина обяжет въезжающих из РФ и Индии пройти 14-дневную самоизоляцию – Кабмин

Украина в начале августа вернет ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных – Кабмин

В Киеве скончался первый пациент со штаммом "Дельта"

"Академик Черский" завершил работу на "Северном потоке-2", магистраль готова на 99%

Кличко представил проект "Дом громад" для представителей местного самоуправления

В Харькове планируют рейды по выявлению "антимасочников" в общественном транспорте

Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью на уровне других европейских стран - Зеленский

28 стран подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА