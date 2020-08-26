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11:10 26.08.2020

Почти 191 тыс. абитуриентов подали более 1 млн заявлений на поступление в вузы - Минобразования

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Почти 191 тыс. абитуриентов подали более 1 млн заявлений на поступление в вузы - Минобразования

Почти 191 тысяча абитуриентов подали более 1 млн заявлений на поступление в учреждения высшего образования, сообщают в Министерстве образования и науки Украины.

"22 августа завершился основной этап вступительной кампании - подача электронных заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования. Зарегистрированы более 1 млн электронной заявлений", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, во время вступительной кампании через электронную систему заявления подали почти 191 тыс. абитуриентов, это на 25 тыс. больше, чем в прошлом году. Отмечается, что обусловлено это тем, что в этом году в целом большее количество выпускников школ и расширен перечень категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений.

Кроме 5 заявлений на места государственного заказа, поступающие могли подать неограниченное количество заявлений на контракт. Поэтому, по данным ГП "ИнфоРесурс", на одного поступающего в этом году приходится в среднем 5,26 заявлений.

В Минобразования сообщают, что 27 августа поступающие узнают, получили ли рекомендацию на обучение на места государственного или регионального заказа.

У абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Теги: #абитуриенты #минобразования
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