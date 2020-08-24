События

13:53 24.08.2020

Кличко: Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу, боролся и побеждал!

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Кличко: Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу, боролся и побеждал!

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем независимости.

"Друзья! Независимость и свобода завоевываются в борьбе. Ценой единения и усилий многих людей. Ценой потерь и побед. Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу. Боролся и побеждал! И сегодня мы защищаем суверенитет и территориальную целостность своего государства. Гибнут наши лучшие патриоты. Мы преклоняемся перед героями-защитниками. И помним подвиг каждого", - обратился Кличко в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник.

Мэр Киева отметил, что каждый украинец в своем пункте проживания делает Украину успешной европейской державой.

"Мы любим свою страну! Меняем ее, делаем успешной европейской державой. Каждый своими делами в своем городе, поселке, селе. С праздником независимости вас! Верьте в себя! Верьте в Украину! Слава Украине!", - обратился он к украинцам.

Теги: #киев #день_независимости #кличко
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