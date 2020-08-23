События

20:10 23.08.2020

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

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В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

 

В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, в результате чего погибло 12 человек, сообщили в воскресенье вечером в МВД республики.

ДТП произошло в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили, отметили там.

По данным ведомства, подтверждена гибель 12 человек, трое получили тяжелые травмы.

В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады "скорой помощи".

"Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме", - сказано в сообщении.

В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.

Там отмечают, что на данный момент ведется идентификация погибших и пострадавших лиц.

Теги: #грузия #дтп_жертвы
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