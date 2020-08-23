События

19:58 23.08.2020

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

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Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с оружием в руках

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел во Дворец независимости, свою резиденцию, рядом с которой в воскресенье собирались протестующие.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!!" - написал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

На видео, опубликованном каналом, Лукашенко выходит из вертолета, на нем бронежилет черного цвета, одет он также во все черное. В руках он держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.

На втором видео с территории Дворца независимости видно, как Лукашенко идет к резиденции с автоматом, и спрашивает у кого-то из присутствующих: "Там никого не осталось, да?"

Как сообщалось, в воскресенье в Минске проходит многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.

Теги: #президент #резиденция #прилет #беларусь
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