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20:08 21.08.2020

В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода" - СМИ

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В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода" - СМИ

В Минске задержаны два журналиста русской службы "Радио Свобода", сообщает портал tut.by.

"В Минске у проходной Тракторного завода задержали двух журналистов русской службы "Радио Свобода". Они снимали, как волонтеры раздавали листовки работникам завода. Сейчас журналисты находятся в Партизанском РУВД", - сообщает портал.

В свою очередь, белорусское бюро "Радио Свободы" уточнило имена задержанных журналистов - это Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев.

"Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД", - отметили в редакции.

Там также отметили, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск редакция запрашивала в министерстве иностранных дел Беларуси официальное разрешение на аккредитацию сотрудников для работы на территории республики.

Теги: #журналисты #минск #задержание #беларусь
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