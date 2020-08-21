Власти Киева выделили 92 млн грн на социальные выплаты ко Дню Независимости

Киев. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Киевские власти выплатят 92 млн грн социальной помощи в честь Дня Независимости, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Забота" ко Дню Независимости город выплатит более 92 миллионов гривен", - рассказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

Выплаты получат ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, Праведники Бабиного Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

Средства будут поступать на пенсионные счета и счета держателей карты киевлянина. Также выплаты будут совершаться через отделения "Укрпочты".