События

11:36 21.08.2020

Зеленский сообщил, что его сын также переболел Covid-19

1 мин читать
Зеленский сообщил, что его сын также переболел Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его сын переболел Covid-19 вместе с его женой.

"Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице", - рассказал он журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

"И если дети переносят это как дети, я считаю более-менее нормально, только температура, и все родители обеспокоены этим и действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом. Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится - поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью", - добавил президент.

Как сообщалось, 12 июня ПЦР-обследование выявило у первой леди коронавирус. Ей был установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония". Супругу президента госпитализировали в одну из больниц Киева.

Теги: #коронавирус #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:37 21.08.2020
Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины, но готова начать производство – Зеленский

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины, но готова начать производство – Зеленский

10:58 21.08.2020
Зеленский прибыл в Николаевскую область с рабочей поездкой

Зеленский прибыл в Николаевскую область с рабочей поездкой

10:48 21.08.2020
В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 43 человека, 21 выздоровел

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 43 человека, 21 выздоровел

10:33 21.08.2020
Украинцы после приезда в Словению должны пройти 14-дневную самоизоляцию

Украинцы после приезда в Словению должны пройти 14-дневную самоизоляцию

10:09 21.08.2020
Минздрав открывает больницы второй волны – Степанов

Минздрав открывает больницы второй волны – Степанов

09:45 21.08.2020
Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, там оно не изменилось

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, там оно не изменилось

09:10 21.08.2020
В Украине за минувшие сутки выявлено 2106 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 23 человека, 637 выздоровели

В Украине за минувшие сутки выявлено 2106 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 23 человека, 637 выздоровели

08:19 21.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22,6 млн, число жертв - 790 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 22,6 млн, число жертв - 790 тыс.

01:38 21.08.2020
Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

00:35 21.08.2020
На Буковине число инфицированных коронавирусом превысило 200 человек за сутки

На Буковине число инфицированных коронавирусом превысило 200 человек за сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 возросло во всех областях Украины, кроме Запорожской, Кировоградской и Херсонской, там оно не изменилось

ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

В Украине за минувшие сутки выявлено 2106 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 23 человека, 637 выздоровели

На шахте "Червоноградская" во Львовской области погиб шахтер – Волынец

Послы ряда государств проведут два дня в Херсонской области по приглашению президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, но ее рейтинг постепенно уменьшается - аналитик Фонда "Деминициативы"

Марш независимости Украины 24 августа возглавят Ярош и Забродский

Командир подразделения ВСУ подозревается в хищении ГСМ в в/ч в Чугуеве

Похороны Патона состоится на Байковом кладбище в 13:00 22 августа – НАНУ

ГБР разоблачило чиновника СВР и бывшего пограничника на вывозе боеприпасов из зоны ООС

Российские наемники за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Германия направила за Навальным самолет

Омские и московские врачи проводят консилиум по состоянию Навального

В Днепре директор одного из коммунальных предприятий нанес многомиллионные убытки городу

Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА