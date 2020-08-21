Зеленский сообщил, что его сын также переболел Covid-19

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его сын переболел Covid-19 вместе с его женой.

"Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице", - рассказал он журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

"И если дети переносят это как дети, я считаю более-менее нормально, только температура, и все родители обеспокоены этим и действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом. Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится - поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью", - добавил президент.

Как сообщалось, 12 июня ПЦР-обследование выявило у первой леди коронавирус. Ей был установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония". Супругу президента госпитализировали в одну из больниц Киева.