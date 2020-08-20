В День Независимости Украины Консульский отдел украинского посольства в Литве будет закрыт

В посольстве Украины в Литовской Республике предупредили о нерабочем дне 24 августа Консульского отдела.

"В связи с официальным праздником - Днем Независимости Украины, Консульский отдел посольства Украины в Литовской Республике будет закрыт в понедельник 24 августа 2020", – сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В посольстве подчеркнули, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций консульского характера, угрозы жизни граждан Украины необходимо обратиться по телефону горячей линии +370 6 5550194.